



Германия готова запретить российским спортсменам въезд на соревнования

Германия может отказаться выдавать визы российским спортсменам. Таким образом, страны могут продемонстрировать свою позицию по решению Международного олимпийского комитета. Об этом заявила министерша внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, пишет Deutsche Welle.



"Страны, в которых проходят большие спортивные события, не бессильны. Они выдачей виз могут контролировать, действительно ли россияне смогут участвовать", - отметила она.



Фезер отметила, что предоставление российскому диктатору Владимиру Путину пропагандистской площадки означало бы предательство всех ценностей спорта. По ее словам, открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам".



"Совершенно неприемлемо для украинских атлетов встречаться с атлетами, выступающими за страну, убивающую так много мирных жителей в Украине", - подчеркнула она.



Напомним, недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, президент МОК Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением.