



Фьюри назвал цену за бой с Усиком

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри согласен биться с украинцем Александром Усиком, но только за баснословный гонорар.

"Самый большой в мире бой должен состояться за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на кону поединка против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то придержите этого маленького лоха", - оскорбил тяжеловес Усика.

По словам боксера, если бы речь шла о Джошуа, которого поборол украинец, то он бы собрался бесплатно.