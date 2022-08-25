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Фьюри назвал цену за бой с Усиком
25.08.2022 00:16 Алина Груднева

Фьюри назвал цену за бой с Усиком

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри согласен биться с украинцем Александром Усиком, но только за баснословный гонорар.

 
"Самый большой в мире бой должен состояться за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на кону поединка против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то придержите этого маленького лоха", - оскорбил тяжеловес Усика.
 
По словам боксера, если бы речь шла о Джошуа, которого поборол украинец, то он бы собрался бесплатно.

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