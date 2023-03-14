



Футбольный пасьянс: пересекутся ли судьбы "Тоттенхэма", Силвы и Соломона

Удивительный сезон "Фулхэма" делает его игроков популярными на рынке. Тренера Марко Силва в последние дни упоминался как кандидат на переход летом в одну из команд высшей лиги.



Лондонское издание "The Sun" опубликовало во вторник информацию о том, что "Тоттенхэм" назвал Сильву своим предпочтительным кандидатом на замену разочаровывающему Антонио Конте этим летом. Контракт итальянца истекает в конце сезона и, по всем оценкам, продлеваться не будет. Руководство клуба ищет ему замену и надеется, что Сильва, подписавший контракт с "Фулхэмом" и на следующий сезон, станет их человеком.



Даже если этот сценарий еще далек от реальности, уже есть те, кто задается вопросом, приведет ли тренер с собой Манора Соломона, срок аренды которого закончится в конце сезона, после чего он вернется в донецкий "Шахтер". Вероятно, летом его услугами заинтересуются лучшие команды высшей лиги.



Одной из команд, упомянутых в контексте нового контракта Соломона, является "Тоттенхэм", и переход Сильвы, если он действительно произойдет, станет отличной отправной точкой для подписания контракта с израильтянином.



"Ему нравится Соломон, и он нравится израильтянам. Если Сильва перейдет в "Тоттенхэм", это может дать им преимущество в гонке за подписанием контракта с израильтянином", — пишет The Sun.



Журналисты спросили Силву о возможности его перехода в "Тоттенхэм» в следующем сезоне, но он отказался от комментариев: "Я не обсуждаю такие вопросы. К сожалению, тренеры и игроки не могут контролировать то, что пишут в СМИ".

