



Футбольный клуб ЮАР призвали не проводить матч с израильской командой

Один из самых любимых футбольных клубов Южной Африки будет заниматься “спортивным отмыванием”, если в конце этой недели проведет матч с израильским клубом, сообщает Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля (PACBI).



В понедельник PACBI заявила, что базирующийся в Соуэто клуб Orlando Pirates, известный своей яростной позицией против апартеида в Южной Африке, обязан отказаться от участия в запланированном на 13 июля матче с израильской командой Maccabi, пишет Middle East Eye.



"Палестинцы призывают не к благотворительности, а к самой элементарной форме солидарности, которая заключается в том, чтобы не причинять вреда нашей борьбе за свободу, справедливость и равенство", - говорится в заявлении PACBI.



“Игра с командой, представляющей апартеидный Израиль, нормализует апартеид и отмывает его, и это нанесет ущерб нашей борьбе за будущее без апартеида и поселенческого колониализма", - отметили в PACBI.



"Подобно тому, как те, кто боролся с апартеидом в Южной Африке, ожидали, что международные команды прислушаются к призыву угнетенного южноафриканского большинства не играть с представителями этого режима, палестинцы просят команду Orlando Pirates не играть с командой Maccabi Tel Aviv", - говорится в заявлении PACBI.



Заявление PACBI прозвучало через несколько часов после того, как южноафриканский клуб, которому в конце этой недели предстоит провести серию предсезонных товарищеских матчей в Испании, отверг призыв активистов возглавляемого палестинцами движения BDS отказаться от участия в матче.



Команда "Buccaneers", как ее называют в народе, в своем заявлении отметила, что признает тяжелое положение палестинцев, но заявила, что она связана "правилами", что означает необходимость проведения матча.



“Нет никакого культурного бойкота или бойкота в какой-либо форме со стороны правительства Южной Африки, ФИФА или страны-организатора, на которой Orlando Pirates может основывать свой отказ играть против Maccabi. Прислушивание к призыву любого другого органа вызовет конфликт внутри Orlando Pirates, который непоправимо подорвет ценности и историю клуба“, — говорится в заявлении.



