



Футбольный клуб “Барселона” может прекратить свое существование

Прокуроры подготовили список обвинений относительно коррупции и подкупа за то время, когда клуб незаконно сотрудничал с вице-главой испанского Комитета арбитров Энрикесом Негрейрой.



Об этом сообщают официальные испанские источники.



“Барселону” обвиняют в том, что руководители клуба подделывали коммерческие документы, халатно относились к административным делам, используя “коррупционные схемы” и механизмы подкупа арбитров в свою пользу. По делу проходит огромное количество ответчиков, среди которых есть каталонский клуб, экс-боссы клуба Сандро Росель вместе с Жозепом Бартомеу, а также здесь есть имена экс-директоров Оскара Грау и Альберта Солера. Жоан Лапорта. Действующий босс “Барселоны”, проходит в деле свидетелем.



Прокуроры думают, что сотрудничество “Барсы” и Негрейры проходило далеко не только в рамках консультаций в судейском деле. Команда могла с помощью финансов влиять на получение “лучших” арбитров на свои матчи, в том числе пользуясь судейскими привилегиями в своих поединках.



В том случае, если вина “сине-гранатовых” будет доказана в суде, команду может ожидать 3 вида наказания. Это экономические санкции, лишение очков в турнирной таблице и соответствующее понижение в классе и ликвидация клуба в статусе юридического лица.



