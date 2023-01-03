



Футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Роналду

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" официально представил своего нового игрока - Криштиану Роналду.



Церемония состоялась на стадионе "Мрсул-парк", сообщает пресса. В ней приняли участие жена и дети Роналду.



Известного футболиста встречали заполненные трибуны.



Как пишет канал "Осторожно, новости", Роналду на пресс-конференции ошибся и заявил, что не считает концом карьеры (как пишут о его переходе в соцсетях) свой "приезд в Южную Африку".



