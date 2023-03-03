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Футбольная династия: сын Роналдиньо подписал контракт с "Барселоной"
03.03.2023 19:02 Евгения Маркова

Футбольная династия: сын Роналдиньо подписал контракт с "Барселоной"

Сегодня, в пятницу, к команде футбольного клуба "Барселона" присоединился Жоао Мендес де Асис Морейра, 18-летний сын бывшей звезды клуба Роналдиньо, который завоевал трофей Лиги чемпионов с сине-красными в 2006 году.

Роналдиньо отыграл в "Барсе" пять сезонов (2003-2008), а также выиграл с ними два чемпионата Испании, и теперь с гордостью смотрит на своего сына, перешедшего в молодежную команду клуба, после нескольких недель тренировок, по окончании которых он подписал контракт.

Руководство клуба  очень впечатлено способностями Жоао Мендеша и уже высказали предположение, что молодой футболист в ближайшем будущем подпишет контракт со взрослой командой.
 

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