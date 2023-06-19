



Футболисту “Спартака” дали 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата

Суд в Нидерландах приговорил футболиста “Спартака” Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы по обвинению в вооруженном нападении. Об этом сообщает Yahoo News.



Как установил суд, в 2020 году на семейной вечеринке Промес в ходе ссоры ударил ножом в ногу двоюродного брата. Футболист, не признавший своей вины, отсутствовал на вынесении приговора – сейчас он находится в России.



Судья в приговоре отметил, что спортсмену назначено более тяжелое наказание, чем обычно бывает в таких случаях, так как он является профессиональным футболистом и “известным голландцем, то есть служит образцом для других”.



Издание отмечает, что обычно за нападение дают от года тюрьмы. Прокуратура требовала приговорить Промеса к двум годам. Адвокат футболиста заявил, что будет обжаловать приговор.



В 2020 году, когда произошел инцидент, Промес выступал за амстердамский “Аякс”. По итогам сезона 2020/2021 он стал чемпионом Нидерландов.



Промес провел за “Спартак” большую часть своей профессиональной карьеры. Он выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год (в 2017 году Промес стал чемпионом России и был назван лучшим игроком года), а затем – с 2021 года. За сборную Нидерландов Промес провел 50 матчей.



В отношении Промеса сейчас также расследуется дело о перевозке кокаина. В конце мая ему было предъявлено обвинение в соучастии в контрабанде двух партий общим весом в 1370 килограммов. Футболисту грозит многолетнее тюремное заключение.