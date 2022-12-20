



Футболист Реала взял на себя вину за поражение Франции в финале ЧМ-2022

Основное и дополнительное время закончилось мировой 3:3. Поэтому судьбу обладателя трофея ЧМ-2022 определила лишь серия послематчевых пенальти, где точнее были аргентинцы – 4:2.



В составе сборной Франции сразу два футболиста не смогли реализовать свои 11-метровые удары. С пенальти промахнулись Кингсли Коман и Орельен Тчуамэни.



Тчуамэни взял на себя вину за нереализованный пенальти.



“Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков”, – написал футболист.



Отметим, что Тчуамэни выходил на поле в каждом матче французской сборной на Чемпионате мира-2022. В четвертьфинале полузащитник отличился голом в воротах Англии (1:2).



В финале Мундиаля в Катаре Тчуамэни отыграл все 120 минут игрового времени.