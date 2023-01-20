



Футбол: "Бней-Иегуда" выиграла у "Умм-эль-Фахам" со счетом 0:1

21-й тур Национальной лиги открылся в пятницу победой Мокед Бней Иегуда в Умм-аль-Фахеме на глазах у 3000 восторженных зрителей.



Команда Элиша Леви, находящаяся в отличной форме, подскочила на восьмое место в таблице после того, как на 36-й минуте Амир Агаив с 25 метров нанес мощнейший удар по воротам и забил первый гол.



"Маккаби Кавиллио Яффо" поменялся местами с пятым "Маккаби Акр", которому пришлось признать поражение в выездной игре. Предыдущая игра между командами, в шестом туре, закончилась со счетом 2:4 в пользу Акко, но на этот раз джаффайцам удалось взять реванш на поле со счетом 0:1 благодаря единственному и прекрасному голу Матана Бен Яакова.



"Хапоэль Ришон-Ле-Цион" прервал серию из трех поражений подряд, обыграв "Хапоэль Ноф ха-Галиль" со счетом 1:2. У хозяев отличились Юваль Сассон и Бенни Тридовски, Гутьеррес Томели лишь временно сравнял счёт на пороге перерыва.



