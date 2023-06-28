



Футбол: "Бавария" расторгла сделку с Катаром под давлением болельщиков

Чемпион Германии "Бавария Мюнхен" больше не будет носить логотип Qatar Airways на рукаве или где-либо еще после того, как в среду объявил о прекращении спорной коммерческой сделки.



"Контракт между "Баварией" и Qatar Airways заканчивается по обоюдному согласию 30 июня 2023 года после пяти очень захватывающих лет совместной жизни", — подтвердил клуб в заявлении.



Позиция Катара в отношении прав ЛГБТ, инакомыслия и других вопросов, связанных с правами человека, в последнее время все больше привлекает внимание после широкой критики прошлогоднего чемпионата мира по футболу.



В Мюнхене спонсорская сделка "Баварии" и другие деловые партнерские отношения с Катаром вызвали постоянную критику со стороны болельщиков, которые протестовали против рекламных баннеров на матчах, а также предложений и выступлений на ежегодных общих собраниях.



Самый видный оппонент среди членов "Баварии" приветствовал эту новость.



"Невероятные новости этим утром. Это было совершенно неожиданно, но тем лучше! Большое спасибо всем болельщикам, сплотившимся против спонсорства. Вместе мы сила!" — сказал Майкл Отт.



Отт стал известен в 2021 году, когда внес предложение на ежегодном общем собрании "Баварии" в 2021 году, направленное на то, чтобы заставить клуб не продлевать сделку с Qatar Airways. Когда предложение и ему подобные не были приняты, собрание погрузилось в анархию.



Ник МакГихан, содиректор исследовательской организации по правам человека FairSquare, также приветствовал этот шаг и высоко оценил активность фанатов "Баварии".



"Трудно поверить, что критическая реакция преданной и организованной части болельщиков "Баварии" не была главным фактором в этом решении. Если это так, то это небольшая, но важная победа для тех, кто рассматривает футбольные клубы как общественные институты, а не как корпоративные поставщики контента, и еще раз показывает, что немецкая модель владения болельщиками — это та модель, к которой должны стремиться другие страны", — сказал он.