



Фридайвинг: украинка установила абсолютный мировой рекорд

Украинка Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд на чемпионате мира по фридайвингу Vertical Blue 2023 на Карибах.



Девушке удалось погрузиться на глубину 76 метров с постоянным весом без ластов.



Такой вид погружения считается одной из сложнейших дисциплин этого вида спорта. По данным Спортивного комитета Украины, Садурская находился под водой без маски и очков в течение 3 минут 12 секунд.



"Я действительно рада этим достижением после 23 лет в водных видах спорта, но уроки, которые я усвоила на этом пути, люди, которых я встретила, ситуации, через которые я проходила, возможно, даже более ценные", - призналась украинка.