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Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры
21.10.2022 15:13 Евгения Маркова

Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры

39-летний французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры. 

Рибери в прошлом году играл в итальянской "Салернитане" и получил много травм. Рибери больше, чем с какой-либо другой командой, отождествляют с мюнхенской "Баварией", где он играл 12 лет и выиграл с ними все титулы. Он также играл за сборную Франции на протяжении многих лет.

В опубликованном им сообщении, в котором он объявил о завершении карьеры, он сказал: "Мяч остановился, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем, кто участвовал в большом путешествии".

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