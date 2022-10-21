



Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры

39-летний французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры.



Рибери в прошлом году играл в итальянской "Салернитане" и получил много травм. Рибери больше, чем с какой-либо другой командой, отождествляют с мюнхенской "Баварией", где он играл 12 лет и выиграл с ними все титулы. Он также играл за сборную Франции на протяжении многих лет.



В опубликованном им сообщении, в котором он объявил о завершении карьеры, он сказал: "Мяч остановился, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем, кто участвовал в большом путешествии".