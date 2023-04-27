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"Финал четырех": Зоар обратился к министру спорта Испании
27.04.2023 19:21 Алина Груднева

"Финал четырех": Зоар обратился к министру спорта Испании

Министр культуры и спорта Мики Зоар обратился к испанскому коллеге относительно "Финала четырех", который состоится в следующем месяце.

В турнире будет участвовать команда "Хапоэль Иерусалим", чьи болельщики подверглись нападению в Афинах во время матча против АЕК.

Зора написал в письме, что ценит давнюю дружбу между Израилем и Испанией. Он попросил правоохранительные органы позаботиться о безопасности израильских болельщиков, чтобы не допустить повторения событий в Афинах.

"Безопасность израильских игроков и болельщиков должна быть обеспечена в "Финале четырех", — подчеркнул Зоар.


 

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