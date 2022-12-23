



ФИФА расследует, как известный повар Salt Bae попал на поле ЧМ 2022

ФИФА начала расследование в отношении звездного повара Salt Bae. Организация изучает "неправомерный доступ" на поле после финала ЧМ-2022 в Катаре.



Как сообщает ВВС, известный турецкий шеф-повар, чье настоящее имя Нусрет Гёкче, был изображен держащим и целующим трофей чемпионата мира во время празднования с аргентинскими игроками после их победы над Францией.



Это вызвало возмущение среди футбольных болельщиков, а Salt Bae обвинили в недопустимом поведении, которое испортило атмосферу после победы аргентинцев.



Правила ФИФА гласят, что трофей может принадлежать только "очень избранной" группе людей, включая победителей турниров, официальных лиц ФИФА и глав государств.



Представитель организации заявил, что футбольные чиновники устанавливают, как Salt Bae и другие люди получили неправомерный доступ на поле стадиона "Лусаил".



Повар Нусрет Гёкче прославился своей знаменитой манерой солить блюда. В его ресторанах часто обедают звезды, включая футболистов Месси, Криштиану Роналду и других.





