



ФИФА перенесла ЧМ-2022 в Катаре: сборная ФРГ может отказаться от участия

Сборная Германии может бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре.

По данным RND, на это тонко намекнул главный тренер сборной Ханс-Дитер Флик.

"У меня много знакомых, которые хотели бы поехать в Катар, но по разным причинам не поедут. Потому что цены для них неподъемные, ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, там нарушаются права человека", - объяснил он.

Флик считает, что футбол должен быть открыт для всех, в том числе, для совершенно разных болельщиков.

"Очень жаль, что этот турнир, по существу, не будет чемпионатом мира для болельщиков. Мы много общались, чтобы лучше проинформировать игроков команды. Мы снова соберемся в сентябре и обсудим, что мы можем и хотим сделать, возможно, вместе с другими странами и командами", – отметил он.

Международная федерация футбола перенесла начало турнира в Катаре. Открытие состоится на день раньше, 20 ноября.