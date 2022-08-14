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ФИФА перенесла ЧМ-2022 в Катаре: сборная ФРГ может отказаться от участия
14.08.2022 03:34 Алина Груднева

ФИФА перенесла ЧМ-2022 в Катаре: сборная ФРГ может отказаться от участия

Сборная Германии может бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре.

 
По данным RND, на это тонко намекнул главный тренер сборной Ханс-Дитер Флик. 
 
"У меня много знакомых, которые хотели бы поехать в Катар, но по разным причинам не поедут. Потому что цены для них неподъемные, ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, там нарушаются права человека", - объяснил он.
 
Флик считает, что футбол должен быть открыт для всех, в том числе, для совершенно разных болельщиков.
 
"Очень жаль, что этот турнир, по существу, не будет чемпионатом мира для болельщиков. Мы много общались, чтобы лучше проинформировать игроков команды. Мы снова соберемся в сентябре и обсудим, что мы можем и хотим сделать, возможно, вместе с другими странами и командами", – отметил он.
 
Международная федерация футбола перенесла начало турнира в Катаре. Открытие состоится на день раньше, 20 ноября.

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