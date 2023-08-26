



ФИФА отстранила главу испанского футбола за поцелуй игрока в губы

Сегодня ФИФА решила предварительно отстранить главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Решение действует как на международном, так и на национальном уровне.



Кроме того, ФИФА запретила Рубиалесу пытаться связаться с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее близкими лично или через третьи лица, чтобы "защитить ее фундаментальные права". Также это запрещено RFEF, ее сотрудникам и представителям.



Сегодня ФИФА уведомила о своем решении Рубиалеса, RFEF и УЕФА. Дополнительной информации ФИФА не предоставит, пока не вынесет окончательное решение по делу.



Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.