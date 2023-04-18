



FIBA не допустила сборную РФ по баскетболу к квалификации на Олимпиаду-2024





Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола не допустил сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024. Об этом пишет пресс-служба FIBA.

В предварительной квалификации примут участие 16 сборных:

Украина;

Бельгия;

Босния и Герцеговина;

Хорватия;

Чехия;

Эстония;

Венгрия;

Исландия;

Израиль;

Нидерланды;

Северная Македония;

Польша;

Португалия;

Швеция;

Турция;

Болгария.

Команды разделят на две группы, а победители выйдут в олимпийские квалификационные турниры FIBA, которые пройдут в 2024 году.Первый квалификационный турнир пройдет уже 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев – 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.