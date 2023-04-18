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FIBA не допустила сборную РФ по баскетболу к квалификации на Олимпиаду-2024
18.04.2023 18:15 Наталья Богинская

FIBA не допустила сборную РФ по баскетболу к квалификации на Олимпиаду-2024



Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола не допустил сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024. Об этом пишет пресс-служба FIBA.
В предварительной квалификации примут участие 16 сборных:

  • Украина;
  • Бельгия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Израиль;
  • Нидерланды;
  • Северная Македония;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Швеция;
  • Турция;
  • Болгария.
Команды разделят на две группы, а победители выйдут в олимпийские квалификационные турниры FIBA, которые пройдут в 2024 году.
Первый квалификационный турнир пройдет уже 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев – 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

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