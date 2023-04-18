FIBA не допустила сборную РФ по баскетболу к квалификации на Олимпиаду-2024
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола не допустил сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024. Об этом пишет пресс-служба FIBA.
В предварительной квалификации примут участие 16 сборных:
- Украина;
- Бельгия;
- Босния и Герцеговина;
- Хорватия;
- Чехия;
- Эстония;
- Венгрия;
- Исландия;
- Израиль;
- Нидерланды;
- Северная Македония;
- Польша;
- Португалия;
- Швеция;
- Турция;
- Болгария.
Первый квалификационный турнир пройдет уже 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев – 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.