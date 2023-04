Фермер вырастил кукурузное поле в виде лица Месси

Аргентинский фермер вырастил кукурузное поле, которое с высоты птичьего полета выглядит как лицо футболиста Лионеля Месси.



По данным Daily Star, его работу видно даже из космоса.



Фермер Максимилиано Спинацце использовал специальный алгоритм высаживания семян таким образом, чтобы получился рисунок. Этот способ был разработан инженером-агрономом Карлосом Фаричелли.



По словам Спинацце, лицо Месси он решил "вырастить" на поле, чтобы поблагодарить футболиста за победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.



Lionel Messi’s face can now also be seen from the satellite, on a field.



This is after a farmer from Argentina, drawn a gigantic portrait of his idol in his own corn field. Maximiliano Spinazze used a special algorithm to plant corn seeds on his land in Los Condores. pic.twitter.com/73WDgvUGmC