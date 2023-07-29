Новости » Спорт
Фехтовальщикам разрешили не пожимать руки после скандала
29.07.2023 12:15 Алина Груднева

Фехтовальщикам разрешили не пожимать руки после скандала

Международная федерация фехтования отменила правило обязательного рукопожатия после поединков.

По данным La Repubblica, это произошло после разгоревшегося скандала вокруг ситуации между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой, выступавшей в "нейтральном статусе".

Ранее рукопожатие было обязательным для фехтовальщиков. Теперь же FIE разрешила вместо этого приветствовать соперника дистанционно. Таким образом, украинцы смогут не приближаться к белорусским и российским спортсменам, выступавшим в "нейтральном статусе".

Напомним, Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победного поединка. Украинка вместо этого выставила перед собой саблю. За это ее хотели дисквалификацировать, однако исполком FIE отменил это решение.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы