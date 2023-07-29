



Фехтовальщикам разрешили не пожимать руки после скандала

Международная федерация фехтования отменила правило обязательного рукопожатия после поединков.



По данным La Repubblica, это произошло после разгоревшегося скандала вокруг ситуации между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой, выступавшей в "нейтральном статусе".



Ранее рукопожатие было обязательным для фехтовальщиков. Теперь же FIE разрешила вместо этого приветствовать соперника дистанционно. Таким образом, украинцы смогут не приближаться к белорусским и российским спортсменам, выступавшим в "нейтральном статусе".



Напомним, Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победного поединка. Украинка вместо этого выставила перед собой саблю. За это ее хотели дисквалификацировать, однако исполком FIE отменил это решение.

