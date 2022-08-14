



Фееричный гол: вратарь спас свою команду в последний момент

Вратарь "Куинз Парк Рейнджерс" Сени Дьенга спас свою команду от фиаско, забив гол.

Это случилось 13 августа, в матче третьего тура Чемпионшипа против "Сандерленда".

Команды сыграли вничью со светом 2:2.

"Сандерленд", который играл дома, вел. Однако КПР удалось сравнять счет. Уже в компенсированное время второго тайма голкипер Дьенга подключился на полчу углового. Таким образом, сенегалец феерично спас свою команду.

Он стал первым с 2008 года вратарем, который забил гол в матче Чемпионшипа.