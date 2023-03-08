



Федерация футбола Италии расследует антисемитские выкрики болельщиков “Лацио”

Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование антисемитских кричалок болельщиков “Лацио” перед победой их футбольной команды над “Наполи”, сообщил AFP в среду источник в руководящем органе.



FIGC заявила, что она начала расследование в связи со скандированием, которое исполняла группа из примерно 100 болельщиков за выездной секцией на стадионе Марадона в пятницу "и которое не было слышно на трибунах во время матча".



Видео, на котором фанаты “Лацио” поют эту песню в присутствии стюардов и полиции, стало вирусным в социальных сетях после победы команды со счетом 1:0 в Неаполе.



В нем они гордо называют себя расистами и оскорбляют сторонников местных соперников цыган, говоря, что их отцы были депортированы в нацистские концлагеря.



Вчера FIGC объявила о расследовании неуказанных кричалок в адрес нападающего “Наполи” Виктора Осимхена.



Инцидент является последним в их длинной череде от ярых фанатов “Лацио”, одних из самых правых в стране, где фашистские фан-группы являются широко распространенным явлением.



