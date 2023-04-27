



Федерация бокса США вышла из IBA и подала заявку в World Boxing

Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации IBA из-за того, что IBA проявила неуважение к олимпийскому уставу и движению, а также своим принципам, сообщает sportarena.com со ссылкой на Team USA.



USA Boxing уже подала заявку на вступление в новосозданную World Boxing, которая намерена сохранить мировой бокс в олимпийском движении. Орган возглавляет Временный совет представителей федераций Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США.



IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с использованием национальной символики. Из-за действий Ассоциации спортсмены отказались от участия в женском и мужском чемпионатах мира Украина, Великобритания, США, Польша и ряд других стран.

Президентом IBA остается россиянин Умар Кремлев. Его главный оппонент – нидерландец Борис ван дер Ворст – не был допущен до выборов.