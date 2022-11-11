



Фавориты ЧМ-2022 в Катаре по версии Левандовски

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски назвал фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает Marca.

"Это не обычный чемпионат мира, ведь он будет проходить посреди сезона. Я считаю, что есть несколько фаворитов – европейских и американских. Например, сборная Бразилии и даже сборная Аргентины, которая находится в нашей группе. Но, в итоге, на чемпионате мира также нужны удача и оптимальная форма партнеров", – считает Левандовски.

Он сыграет на ЧМ-2022 за сборную Польши. В группе С команда выступит против Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.