Фанаты Роналду отомстили ребенку из Марокко за празднование на ЧМ-2022

В 1/4 финала сборная Марокко одолела Португалию со счетом 1:0, оставив Криштиану Роналду без Кубка мира. Этот успех стал особо значимым для марокканцев, ведь до этого африканские сборные ни разу не выходили в полуфинал ЧМ.



После игры Роналду расплакался, но марокканские болельщики только насмехались над его слезами. Особо отличилась 9-летняя девочка, которая "указала" Криштиану направление аэропорта.



“Португалия, аэропорт там. Где Роналду? Он плачет в своем автомобиле. Бедненький Роналду”, – заявила в эйфории маленькая болельщица.



В ответ девочка получила массовый хейт от персональных поклонников Роналду. Ей угрожали и обзывали, из-за чего она сломалась психологически. Об этом рассказала мама фанатки. Она говорит, что девочка подверглась буллингу даже в школе. Дошло до того, что мать от имени дочери попросила прощения перед миллионной армией поклонников Роналду.



“Она лишь повторяла, что слышала вокруг. Она все еще ребенок, ей девять лет, и она хотела выразить только свою радость. Но, к сожалению, она стала жертвой медиа. Я извиняюсь перед фанатами Криштиану Роналду за то, что произошло. Пожалуйста, представьте на ее месте свою младшую сестру, ведь она говорила эти слова не всерьез”, – высказалась женщина.

I want to ask where is Ronaldo



Portugal Airport that way 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/sMbB1mxMc8