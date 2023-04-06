



Фанаты "Ливерпуля" подали в суд на УЕФА из-за хаоса в финале Лиги чемпионов

Около 900 болельщиков "Ливерпуля", присутствовавших на прошлогоднем финале Лиги чемпионов в Париже, подали в суд на руководство европейского футбола за телесные повреждения, предположительно вызванные хаосом за пределами стадиона.



Согласно общедоступным записям дел, поданных в суд, юридическая фирма Leigh Day подала иск против УЕФА и UEFA Events в понедельник.



Фирма сообщила Reuters, что подала иски от имени 887 человек и представляет в общей сложности 1076 клиентов.



Две другие юридические фирмы, Pogust Goodhead и базирующаяся в Ливерпуле Binghams Solicitors, заявили в прошлом году, что они также представляют болельщиков "Ливерпуля", которые намерены подать в суд на УЕФА.



Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил в прошлом месяце, когда УЕФА объявил, что вернет деньги фанатам "Ливерпуля", у которых были определенные билеты, что "мы признаем негативный опыт этих болельщиков в тот день".



Руководство принесло извинения после того, как первоначально обвинило болельщиков "Ливерпуля" в беспорядках, которые задержали прошлогодний финал на 36 минут после того, как тысячи болельщиков "Ливерпуля" не смогли попасть на "Стад де Франс" на матч против "Реала2 28 мая.



Французская полиция засняла применение слезоточивого газа против фанатов, которые жаловались на жестокое обращение, когда их оттесняли за заграждения за пределами стадиона.



Независимый обзор инцидентов за пределами стадиона, опубликованный в феврале, показал, что УЕФА несет ответственность за "большое количество ошибочных решений, которые едва не привели к катастрофе" перед финалом, который "Реал Мадрид" выиграл со счетом 1:0.

