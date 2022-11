Фанаты Эквадора потроллили власти Катара на ЧМ-2022: "Мы хотим пива"

На открытии чемпионата мира по футболу в Дохе фанаты сборной Эквадора потроллили власти Катара.

Напомним, что принимающая страна проиграла со счетом 0:2.

Фанаты скандировали на стадионе: "Мы хотим пива".

Такую кричалку они придумали на фоне того, что власти Катара запретили продажу алкоголя на стадионах во время проведения ЧМ-2022.

Les supporters de l'Equateur, menant 2-0 à la mi-temps contre le Qatar en match d'ouverture de la coupe du monde :



"We want beer, we want beer!"



