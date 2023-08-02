



Фанаты аргентинского ФК жестко атаковали футболистов

Футболисты аргентинского "Велес Сарсфилда" подверглись жесткому нападению со стороны собственных же фанатов.



По данным CNN, ультрас таким образом отреагировали на уход легендарного уругвайского защитника Диего Година, который завершил профессиональную карьеру.



Фанаты ворвались на тренировочную базу и начали угрожать игрокам оружием.



"Мы прибыли, чтобы забрать наши машины и отправиться домой. Мы вышли, и уже совсем стемнело, когда подъехали их машины. Их было примерно пять или шесть. Они дважды ударили меня по лицу, схватив за куртку. Я был слишком напуган, а мои товарищи по команде не хотели идти домой, опасаясь, что за ними будут следить",- пояснил нападающий Джанлука Престианни.



По словам футболиста, один из ультрас крикнул: "Выходи из машины или я прострелю тебе дважды ноги". Угрозы, в том числе, были обращены к экс-защитнику "Бока Хуниорс" Леонардо Хара. По словам спортсмена, фанаты хотели, чтобы он вышел из машины: "Они сказали, что собираются прострелить мне ноги".



"Атлетико Велес сожалеет и решительно осуждает пугающую ситуацию, с которой прошлой ночью столкнулись некоторые игроки нашей первой команды", - сказано в заявлении ФК.



По словам главного наставника команды Себастьяна Мендеса, тренировки не будут возобновлены до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность спортсменом.