



Фанатов "Маккаби" выгнали с волейбольного матча за хулиганство

Фанаты "Маккаби Тель-Авив" были выгнаны со стадиона во время матча с никосийской "Омонией" после того, как они несколько раз прерывали игру, бросая на площадку сигнальные ракеты и другие предметы.



Болельщики "Маккаби" бросили сигнальные ракеты во время первого тайма матча, что привело к паузе в игре и предупреждению судей о том, что команда понесет техническое поражение, если хулиганские выходки продолжатся.



Несмотря на то, что их команда выиграла первый тайм, болельщики проигнорировали предупреждения и бросили предметы на площадку и во время второго тайма, что побудило судей остановить игру примерно на час, а около 1000 болельщиков были удалены из зала.



"Маккаби" обыграл "Омонию" со счетом 3:0, подойдя на шаг ближе к полуфиналу соревнований.



Такое поведение вызвало неодобрение со стороны министра культуры и спорта Мики Зоара, присутствовавшего на матче.



"Буйных болельщиков на поле не пустят, точка! Пришло время прекратить насилие на спортивных мероприятиях", — написал Зохар в Твиттере позже в четверг.