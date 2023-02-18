



Фанат "Тоттенхэма" признал себя виновным в нападении на голкипера "Арсенала"

Болельщик "Тоттенхэма" Джозеф Уоттс признал себя виновным в том, что ударил голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла после дерби в Лондоне в прошлом месяце.



Это произошло в пятницу, 17 февраля, в суде Уксбриджа.



35-летний мужчина забрался на рекламный щит и пнул Рамсдейла в спину после матча, в котором "канониры" выиграли со счетом 2:0. Это произошло, когда голкипер нагнулся, чтобы поднять с газона бутылку с водой после финального свистка.



После инцидента с вратарем пьяному Уоттсу удалось покинуть стадион. Он пытался скрыть свое лицо, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда он снял с себя куртку. В итоге, фаната удалось арестовать спустя два дня после матча, 17 января.



В эту пятницу болельщик явился в суд, где признал себя виновным в нападении с нанесением побоев. Сам Рамсдейл в заявлении, которое было зачитано в суде, сказал, что после удара у него очень болела спина, из-за чего пришлось пойти к массажисту, хотя синяков не осталось.



"Никогда такого не было, чтобы кто-то вышел на поле и пнул меня. Я считаю такие действия неприемлемыми, когда на меня нападают на работе", — сказал голкипер.