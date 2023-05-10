



Фанат "Маккаби Хайфа" за нападение на фаната "Хапоэль Хайфа"

Полиция арестовали одного из болельщиков "Маккаби Хайфа" по подозрению в нападении на фаната "Хапоэль Хайфа".



По версии следствия, он ранил потерпевшего.



"Расследование показывает, что, когда несовершеннолетний стоял с несколькими другими болельщиками на автобусной остановке, подъехали несколько болельщиков противоположной команды и напали на болельщика, несовершеннолетнего в возрасте около 16 лет", - сказано в заявлении полиции.



Уточняется, что потерпевшему были нанесены удары руками и ногами по голове даже после того, как тот упал на землю. У парня отобрали телефон, а также "розу" (фанатский шарф, - ред.) и шапку, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия.



"Пострадавший был доставлен в медицинский центр Рамбам в Хайфе. По завершении предварительных следственных действий, несколько дней назад полиция задержала одного из подозреваемых в нападении, 23-летнего мужчину. Он был освобожден под домашний арест", - добавили в полиции.



Сегодня правоохранители выждали главного подозреваемого, 21-летнего парня, проживающего в Германии. Он намеревался покинуть страну. Подозреваемый был доставлен на допрос. Полиция потребует продление срока его содержания под стражей.



