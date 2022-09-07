Евробаскет 2022: Израиль уступил Сербии
Сборная Израиля по баскетболу уступила Сербии в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы 2022 года.
Встреча завершилась со счетом 78:89 в пользу противников.
#Eurobasket— Falta Técnica (@falta_tecnica) September 6, 2022
Un nuevo recital de Nikola Jokic al servicio de Serbia y para derrotar 89 a 78 a Israel.
El de Denver Nuggets sumó:
29 puntos (1/1 3P 10/12 2P 6/6 TL)
11 rebotes
5 asistencias
4 recuperos
2 tapas
30:32 en canchapic.twitter.com/caVsfsvuUE
Результаты шестого игрового дня выглядят так:
Группа A. Бельгия — Турция — 63:78
Группа D. Нидерланды — Польша — 69:75
Группа C. Эстония — Великобритания — 94:62
Группа B. Босния и Герцеговина — Франция — 68:81
Группа A. Черногория — Испания — 65:82
Группа C. Греция — Украина — 99:79
Группа B. Венгрия — Литва — 64:87
Группа D. Финляндия — Чехия — 98:88
Группа А. Грузия — Болгария — 80:92
Группа B. Германия — Словения — 80:88
Группа D. Израиль — Сербия — 78:89
Группа C. Италия — Хорватия — 81:76