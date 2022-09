Евробаскет 2022: Израиль уступил Сербии

Сборная Израиля по баскетболу уступила Сербии в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы 2022 года.



Встреча завершилась со счетом 78:89 в пользу противников.

Un nuevo recital de Nikola Jokic al servicio de Serbia y para derrotar 89 a 78 a Israel.

El de Denver Nuggets sumó:



29 puntos (1/1 3P 10/12 2P 6/6 TL)

11 rebotes

5 asistencias

4 recuperos

2 tapas

30:32 en canchapic.twitter.com/caVsfsvuUE — Falta Técnica (@falta_tecnica) September 6, 2022

Результаты шестого игрового дня выглядят так:Группа A. Бельгия — Турция — 63:78Группа D. Нидерланды — Польша — 69:75Группа C. Эстония — Великобритания — 94:62Группа B. Босния и Герцеговина — Франция — 68:81Группа A. Черногория — Испания — 65:82Группа C. Греция — Украина — 99:79Группа B. Венгрия — Литва — 64:87Группа D. Финляндия — Чехия — 98:88Группа А. Грузия — Болгария — 80:92Группа B. Германия — Словения — 80:88Группа D. Израиль — Сербия — 78:89Группа C. Италия — Хорватия — 81:76