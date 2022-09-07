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Евробаскет 2022: Израиль уступил Сербии
07.09.2022 08:12 Александр Юзовский

Евробаскет 2022: Израиль уступил Сербии

Сборная Израиля по баскетболу уступила Сербии в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 78:89 в пользу противников.


Результаты шестого игрового дня выглядят так:

Группа A. Бельгия — Турция — 63:78
Группа D. Нидерланды — Польша — 69:75
Группа C. Эстония — Великобритания — 94:62
Группа B. Босния и Герцеговина — Франция — 68:81
Группа A. Черногория — Испания — 65:82
Группа C. Греция — Украина — 99:79
Группа B. Венгрия — Литва — 64:87
Группа D. Финляндия — Чехия — 98:88
Группа А. Грузия — Болгария — 80:92
Группа B. Германия — Словения — 80:88
Группа D. Израиль — Сербия — 78:89
Группа C. Италия — Хорватия — 81:76

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