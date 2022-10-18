



Евро-2023: Молодежной сборной Израиля по футболу достались сложные соперники

В ходе жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу среди команд до 21 года, которая состоялась вечером во вторник, сборная Израиля попала в особо трудную группу.



Молодая команда, добившаяся огромного успеха, когда в третий раз в своей истории прошла квалификационный отбор на самый престижный чемпионат европейского футбола после победы над Ирландией в серии пенальти, встретится с самыми сильными командами.



Израильская команда, занявшая последнее место в квалификации, вошла в одну группу с чемпионом Европы командой Германии и многообещающей командой Англии. Третьим соперником израильтян стала команда Чехии.



Сборная Израиля встречалась с немцами в отборочном этапе и дважды проиграли им, в гостях со счетом 2:3 и дома со счетом 1:0.



Со сборной Англии Израиль встречался на чемпионате Европы в 2013 году. В тот раз Израиль обыграл англичан со счетом 0:1.



Израиль постарается улучшить достижения предыдущих турниров, в которых он участвовал, когда в обоих чемпионатах он закончил свой путь в групповом этапе. Против команд, с которыми сегодня израильтяне попали в одну группу, и в этот раз будет очень тяжело.



Полный состав



Группа A: Грузия, Бельгия, Нидерланды, Португалия



Группа B: Румыния, Украина, Хорватия, Испания



Группа C: Израиль, Чехия, Англия, Германия



Группа D: Норвегия, Швейцария, Италия, Франция

