В четверг вечером еврейский состав NBA пополнился новой звездой – Амари Бейли, защитник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, был выбран Charlotte Hornets под общим 41-м номером.



19-летний Бейли идентифицирует себя как еврей, подтвердил его агент Берни Ли Forward. Еврейское происхождение Бейли ведет от его матери Джоанны Леи (Эдельберг). Отец Бейли - бывший ресивер NFL Аарон Бейли.



После выдающейся карьеры в “Сьерра-Каньоне” Бейли перешел в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе как один из самых перспективных баскетболистов в стране. Он вошел в команду первокурсников Pac-12 и объявил о драфте после первого года обучения.



Бэйли присоединится к нападающему Washington Wizards Дени Авдия , израильскому игроку, выбранному самым высоким драфтом в НБА, и нападающему Sacramento Kings Домантасу Сабонису.



Новая команда Бейли Charlotte Hornets находится в процессе продажи легендой баскетбола Майклом Джорданом группе, возглавляемой еврейскими миллионерами Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом.

Amari Bailey is selected 41st overall by the @hornets in the 2023 #NBADraft presented by State Farm!



Watch the 2nd round on ABC/ESPN. pic.twitter.com/HrRfXzp1AP