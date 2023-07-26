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Еврейский фехтовальщик выиграл чемпионат мира по сабле
26.07.2023 13:35 Ирина Демьянова

Еврейский фехтовальщик выиграл чемпионат мира по сабле

Еврейский фехтовальщик Эли Дершвиц вошел в историю во вторник на чемпионате мира по фехтованию в Милане, Италия. Он стал первым американцем, выигравшим турнир по фехтованию на саблях.

27-летний двукратный олимпиец и внук переживших Холокост победил Сандро Базадзе, занимавшего первое место в рейтинге, со счетом 15-6 в финале на саблях.

Но победа Дершвица в полуфинале была, пожалуй, еще более заметной: встретившись с Ароном Силадьи, трехкратным олимпийским чемпионом и действующим чемпионом мира, он со счетом 10-4 вышел в финальный раунд.

"Большую часть своей жизни я работал ради этого момента, этого турнира и подготовки к Парижу-2024, — сказал Дершвиц, сообщает NBC Sports. - Надеюсь, что это будут мои третьи Олимпийские игры".

 

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