



Еврейский бизнесмен покупает две баскетбольные команды за $4 миллиарда

Стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда Джозеф Цай приобрел “Бруклин” за 3,3 миллиарда долларов. Также новому владельцу достанется команда женской НБА Phoenix Mercury.



Мэт Ишбия – владелец и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его личное состояние в 5,1 миллиарда долларов.



Ишбия в прошлом играл в баскетбольной команде за университет Мичиган Стэйт , трижды выходил в”Финал четырех” NCAA и стал чемпионом в сезоне-1999/00. Всего он провел 48 матчей, набирая в среднем 0,6 очка за 2,4 минуты на площадке.



По информации инсайдера NBA Шэмса Чарании, в покупке также примет участие Джастин Ишбия, брат Мэтью. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Джастин Ишбия станет заместителем управляющего Phoenix Suns.



Нынешний владелец Phoenix Роберт Сарвер принял решение продать клуб после того, как расследование НБА подтвердило факты его неподобающего поведения на рабочем месте, в частности, расистские замечания и сексуальные домогательства по отношению к сотрудникам.