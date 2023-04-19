



Eurobasket в Тель-Авиве: Объявлен состав женской сборной Израиля

Тренер женской сборной Шэрон Друкер и его помощники Рой Лазар и Натанель Дахан определили состав команды на чемпионат Европы, который стартует 15 июня в Тель-Авиве.



В составе 22 игрока, некоторые из которых присоединятся к тренировкам команды после официального открытия 2 мая. Ожидается, что этим летом команда проведет 5 подготовительных игр: две в Словакии и одну в Греции в конце мая и еще две в начале июня в Израиле против Германии.



За выход в четвертьфинал, который пройдет в Словении, израильтянки будут бороться с командами Бельгии, Италии и Чехии.



Несколько дней назад открылась продажа билетов на игры, которые пройдут в Израиле в рамках турнира. В баскетбольной ассоциации решили сохранить популярные цены в 50 шекелей за билет (до комиссии) для каждого болельщика, а также есть возможность купить абонемент на первые три дня игр со скидкой.