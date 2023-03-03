



Это был не наш день: “Маккаби Тель-Авив” проиграл “Монако” на Евролиге

“Маккаби Тель-Авив” потерпел прошлой ночью поражение от “Монако” со счетом 67:86. Полный срыв в четвертой четверти, завершившейся со счетом 8:28 в пользу “Монако”, решил исход игры. У “Маккаби Тель-Авив” в этом сезоне Евролиги 11 выездных поражений, что усложняет им борьбу за место в плей-офф.



“Возможно, некоторые игроки устали, они играли с более широкой ротацией”, – отметил в конце Одед Кетч. “Мы знали, что будет непросто. Очень обидно, потому что мы упорно боролись, но в атаке это был не лучший наш день”.



"Их агрессивность выбила нас из колеи. 15 передач и 10 голевых передач, что говорит об насыщенной игре", – добавил тренер.



Продолжение графика игр в Евролиге будет непростым для Кетча и его подопечных, которых на следующей неделе ждет домашняя встреча с “Фенербахче” в среду, а в пятницу их примет в Турции “Анадолу”.