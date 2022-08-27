



Еще один боксер захотел сойтись в ринге с Усиком

Еще один боксер бросил вызов украинскому спортсмену Александру Усику. Американский супертяжеловес Майкл Хантер в интервью talkSPORT заявил, что с легкостью расправится с Хьюи Фьюри, бой с которым пройдет 29 октября, а затем возьмется за Даниэля Дюбуа, но конечной целью будет украинец..



"Я побью Фьюри досрочно, а потом примусь за Дюбуа (английский боксер). Но конечной целью будет реванш с Усиком", – сказал Хантер.



Стоит напомнить, что в 2017 году Александр Усик одержал победу над Хантером. Это было первое поражение для американца.

