



Эпичный промах: Голанд не попал в пустые ворота – видео

“Манчестер Сити”, вновь вернувшийся на второе место турнирной таблицы, не смог обыграть “Ноттингем Форест”, закончив матч со счетом 1:1. “Арсенал” в параллельном поединке на последних минутах встречи добился уверенной победы у “Астон Виллы” 4:2.



Норвежский нападающий Эрлинг Голанд мог помочь своей команде остаться на первой строчке Английской Премьер-лиги. Однако форвард фатально не смог реализовать потрясающий шанс. Норвежец дважды за атаку пытался поразить ворота Кейлора Наваса из пределов штрафной.



Однако Голанду не хватило холодного расчета в этой ситуации – сначала помешала перекладина, а затем нападающий не попал в пустые ворота.