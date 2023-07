Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Викторию Азаренко из Беларуси и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023.



Это шестая очная встреча Светолиной и Азаренко. Пять предыдущих выиграла участница из Беларуси, передает "Суспильне. Спорт".



Игра Свитолиной и Азаренко в четвертом раунде Уимблдона длилась почти три часа. Победила Свитолина на тайбрейке в решающей партии.



Элина во второй раз в карьере прошла в четвертьфинал Уимблдона, ее лучшим результатом остается полуфинал на турнире.



Следующей соперницей Свитолиной будет первая ракетка мира, Ига Швентек из Польши.



По результатам Уимблдона Свитолина войдет в топ-40 мирового рейтинга.



Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj