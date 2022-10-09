



Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" рассказал об отношениях с Роналду

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани рассказал о своих отношениях с Криштиану Роналду, с которым тренировался в течение года.

Об этом сообщает "Футбол24" со ссылкой на Relevo.

"Наше знакомство с Криштиану сложилось очень хорошо. Мы много разговаривали, несколько раз вместе ужинали, делились многими мыслями о футболе. Мы оба пришли снизу, и когда такое происходит, когда вы посвящаете так много усилий, чтобы предложить своим людям самые лучшие возможности, вы многому учитесь", - признался он.

По словам футболиста, у него с Роналду довольно похожая идеология жизни.

"Он обычный парень. Мы были очень близки на этой короткой дистанции. Конечно, мы не друзья с Роналду, ведь нужно время, чтобы крепко подружиться. Но мы всегда думали о сотрудничестве и поддержке должного уровня. Так во всех деталях", – отметил Кавани.