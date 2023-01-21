



Экс-защитник "Барселоны" обвинен в изнасиловании

В Барселоне арестовали экс-защитника "барсы" Дани Алвеса по обвинению в изнасиловании.



Об этом сообщает ВВС.



По данным издания, титулованный бразилец заключен под стражу до конца расследования без возможности внесения залога.



В суде пошли на такие меры, посчитав, что Алвес может скрыться. В связи с обвинениями мексиканский футбольный клуб, где в последнее время играл футболист, объявил о расторжении контракта.



В изнасиловании спортсмена обвинила женщина 2 января. Свои обвинения она повторила перед судом, заседание которого состоялось в пятницу.



По данным испанских СМИ, изнасилование было совершено в одном из барселонских ночных клубов в новогоднюю ночь. Утверждается, будто Алвес засунул свою руку под нижнее белье потерпевшей без ее согласия, после чего проследовал за ней в туалет, где и совершил преступление. Сам футболист обвинения в отношении себя отрицает.



"Я танцевал и просто хорошо проводил время, никому не мешал. Я не знаю, кто эта женщина. Как я мог такое сделать женщине? Не было такого", - сказал он.