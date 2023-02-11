



Экс-тренер ведущих итальянских клубов попал в реанимацию

Бывший тренер итальянских футбольных клубов "Милан", "Интер" и "Ювентус" Альберто Дзаккерони попал в реанимации.



Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По данным издания, известный итальянский тренер неудачно упал в собственном доме. Экс-наставник ведущих футбольных клубов Италии сильно ударился головой и потерял сознание.



Медики экстренно доставили 69-летнего Дзаккерони в отделение интенсивной терапии в Чезени. По предварительным данным, у него сотрясение мозга и травма головы. Информация о состоянии тренера не раскрывается, хотя некоторые СМИ пишут, что он по-прежнему находится без сознания.