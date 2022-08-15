



Легенда "Челси" эмоционально обратился к Абрамовичу

Бывший капитан "Челси" Джон Терри опубликовал в Instagram пост, в котором обратился к бывшему владельцу клуба бизнесмену Роману Абрамовичу с благодарностями.



По словам Терри, вклад Абрамовича будут помнить всегда.



"Босс. Роман. Не хватит никаких слов, чтобы выразить мою благодарность. Поддержка, которую Вы оказали мне - и на поле, и за его пределами - будет всегда со мной. Вы создали мужскую, женскую команды и академию мирового класса, позволив нам всем раскрыться и осуществить наши мечты. Ваше наследие и имя будут помнить всегда. Вы лучший владелец клуба в мире, спасибо Вам за все", - написал Терри.



Напомним, что Роман Абрамович был вынужден продать клуб "Челси".

