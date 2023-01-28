



Экс-чемпион UFC МакГрегор попал под машину – фото

Велосипедная прогулка чуть не стоила жизни экс-чемпиону UFC Конору МакГрегору. Во время движения по дорожке боец смешанных единоборств попал под машину.



По словам ирландца, водитель авто был ослеплен солнечными лучами.



“Только что меня сбила машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел и въехал на полной скорости. Спасибо навыкам борьбы и дзюдо – группировка при падении спасла мне жизнь”, – сообщил спортсмен.



Бывший чемпион не получил серьезных повреждений во время аварии. Боец отделался только порванными велосипедными штанами и неглубокой раной. Чтобы фанаты не беспокоились о нем, Конор продемонстрировал ранения в Instagram.