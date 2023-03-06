



Джокович пропустит два турнира в США

Несмотря на поддержку сенаторов и Теннисной ассоциации США, Новак Джокович не сыграет в следующих двух турнирах, которые пройдут в США из-за его категорического отказа от вакцинации против COVID-19.



Как и на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии по теннису, когда в разгар эпидемии коронавируса Джоковичу отказали во въезде в страну для участия в престижном теннисном соревновании из-за его категорического отказа делать прививку от коронавируса. В этом году, после отмены карантиненых ограничений, Джокович выиграл австралийский турнир.



Джокович также отказался от вакцинации для въезда в США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе и турнире в Майами, который пройдет сразу после него. По сути, это уже четвертый год подряд, когда Джокович не примет участие в двух важнейших турнирах Большого Шлема.



Несмотря на просьбы сенаторов от Флориды об освобождении серба от вакцинации и их письмо президенту США Байдену, власти не пошли на уступки звездному спортсмену.



В Соединенных Штатах планируют снять карантинные ограничения примерно через два месяца, что позволит Джоковичу принять участие в открытом чемпионате США, который состоится позже.

