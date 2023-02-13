



Джеймс ЛеБрон стал лучшим бомбардиром НБА и миллиардером

Джеймс ЛеБрон пополнил свой обширный список достижений на баскетбольной арене во вторник вечером, когда он набрал 38 очков в матче с "Лос-Анджелес Лейкерс" и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру в НБА.



Еще один его впечатляющий подвиг: стать миллиардером и при этом доминировать в лиге, в которой он играет уже два десятилетия.



Состояние 38-летнего Джеймса составляет около $1,1 млрд. Его состояние складывается из зарплаты в Национальной баскетбольной ассоциации - десятки миллионов долларов в год в последние сезоны - а также спонсорских выплат, инвестиций и его собственного бизнеса в сфере потребительских товаров и развлечений, компании SpringHill Co.



Компания SpringHill недавно была оценена примерно в $725 млн после того, как Джеймс и деловой партнер Маверик Картер продали миноритарный пакет акций группе инвесторов, включая компанию Nike Inc, с которой Джеймс заключил выгодное пожизненное спонсорство в конце 2015 года. Ожидается, что эта сделка принесет Джеймсу $1 млрд за всю его жизнь.



Джеймс также сотрудничал с различными компаниями и делал успешные инвестиции.



Звездный баскетболист сказал, что его цель - продолжать играть в НБА так долго, чтобы выйти на площадку вместе со своим сыном, Бронни. Они стали бы первым дуэтом отца и сына, сыгравшим вместе в матче НБА