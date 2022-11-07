



Джейк Пол «ломает» звёзд UFC. Кто будет следующим?

Джейк Пол на сегодняшний день главная «заноза» для профессионального бокса. В 2020 году блогер начал карьеру в боксе и до сих пор остаётся непобеждённым, хотя уже успел выйти на ринг против нескольких достойных соперников.



В последнем поединке Джейк единогласным решением судей одолел Андерсона Сильву — бывшего чемпиона UFC и легенду смешанных единоборств. Да, бразильцу уже 47, и назвать его сильным боксёром нельзя. Однако его статус, опыт и преимущество в габаритах делали из него серьёзного соперника для Пола. Впрочем, перед боем почти все букмекерские конторы отдавали предпочтение американцу. Более подробно про некоторых букмекеров вы можете узнать на сайте Legalbet.

Далее расскажем, чего добился на ринге Джейк Пол за эти два года и что может ждать его карьеру впереди.



Кого уже побил Пол



После победы над Сильвой рекорд Джейка в профессиональном боксе такой: 6 побед — 0 поражений — 0 ничьих.



Путь в профессиональном боксе у Пола начался с победы над Али Эсон Гибом — британским ютуб-блогером, для которого тот поединок также был дебютным. Джейк с лёгкостью одолел соперника техническим нокаутом и этим начал свою беспроигрышную серию.



Следующего боя Джейку пришлось ждать 10 месяцев. Его оппонентом выступил Нэйт Робинсон — бывший баскетболист НБА с ростом 175 сантиметров. Поединок стал разогревом перед сражением Майка Тайсона и Роя Джонса, поэтому привлёк серьёзную аудиторию. Джейк победил нокаутом.

Третьим соперником Пола на профессиональном ринге стал ещё один дебютант бокса — Бен Аскрен. Однако, в отличие от двух предыдущих оппонентов Джейка, у него имелся опыт в ММА и UFC в частности, пусть и не самый успешный. Как боксёр Аскрен оказался не очень — поражение техническим нокаутом.



Два следующих боя Джейк провёл против Тайрона Вудли — бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе. К тому моменту карьера Вудли была на спаде (4 поражения кряду), а возможность одолеть зазнавшегося блогера могла вернуть ему репутацию. Не получилось. В августе 2021 года победа Полу досталась раздельным решением судей. А в матч-реванше Джейк забрал победу техническим нокаутом и этим снял все вопросы.



Свой самый недавний поединок Пол провёл против Андерсона Сильвы. И снова оказался лучше, что подтвердили судьи единогласным решением.



Что ждёт Джейка дальше



Сейчас Джейк стал лакомым куском для любого бывшего профессионального бойца и боксёра. Да и действующие спортсмены не прочь побить американца и показать ему его место.



Пол прекрасно это понимает и грамотно подогревает аудиторию. Сразу после победы над Сильвой он успел бросить вызов Нейту Диазу (бывший боец UFC) и Саулю Альваресу (действующий чемпион мира по боксу).



Ещё один вариант — бой против Флойда Мэйвезера. Это вполне реально, ведь Флойд уже бился против брата Пола, Логана, правда в выставочном поединке. Победа тогда досталась Флойду. Джейк как боксёр сильнее брата и поэтому готов выйти на ринг против экс-чемпиона в профессиональном бою. Но удастся ли уговорить Мэйвезера «снять перчатки с гвоздя» — вопрос.



Отметим лишь то, что уровень соперников Джейка растёт с каждым поединком. Если первые победы были против таких же любителей, то сейчас успехи Пола вызывают лишь уважение. Поэтому и седьмой бой Джейка в профессиональном боксе, скорее всего, будет против сильного бойца.