



Дюбуа требует реванша с Усиком, тот готов хоть на голых кулаках

Промоутер Даниэля Дюбуа, Фрэнк Уоррен, высказался по поводу проигрыша своего подопечного в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.



Представитель британского боксера уверен, что со стороны его клиента не было удара ниже пояса, из-за чего они намерены требовать отмены результата поединка или реванша.



"Не нужно никаких слезливых вещей. Все что мы хотели, это справедливости, но мы этого не получили. Я сказал, что будет дальше. Я уверен, что дело будет рассмотрено. Поединок либо объявят несостоявшимся, либо назначат незамедлительный реванш", - заявил Уоррен.



При этом он считает, что реванш, как и первый бой, может уйти на промоутерские торги, и он намерен их выиграть, чтобы повторный поединок прошел в Великобритании.



"Все будет зависеть от того, кто выиграет промоутерские торги. Если мы сделаем выигрышную ставку, то он обязательно пройдет в Лондоне. Я собираюсь провести этот бой на нашей территории", - заявил Уоррен.



В свою очередь Усик заявил, что принимает предложение провести реванш, заявив, что может биться хоть завтра.



"Готов подраться с ним хоть завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток на голых кулаках", - сказал он на пресс-конференции после.